3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пенсионерка из Браслава лишилась $200 тыс.(!) после игры на онлайн-бирже
Жительница Браславского района лишилась крупной суммы денег после игры на онлайн-бирже, пишетSputnik со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.
Женщина обратилась в местный РОВД на днях: 59-летняя женщина милиционерам рассказала, что несколько месяцев является трейдером на одной из торговых платформ в интернете.
"Там сельчанка имеет своих консультантов, которые помогают вести дела, а также курируют финансовые вливания на счет. Благодаря этому на балансе пенсионерки находилась крупная сумма", - рассказали в управлении.
Там также отметили, что сельчанка попыталась вывести деньги, но это ей не удалось из-за того, что недавние помощники под различными предлогами отказывались выполнять обязательства.
На счету у пенсионерки было более чем 200 тысяч долларов: часть средств были личные деньги, еще часть - взята в долг у знакомых и в кредит. Женщина позже нашла в интернете другую фирму, там ей пообещали решить вопрос за 19 тысяч долларов, однако снова результата не было.
В настоящее время правоохранители разбираются в ситуации, по факту начата проверка.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все