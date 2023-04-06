Пенсионерка из Браслава лишилась $200 тыс.(!) после игры на онлайн-бирже

Жительница Браславского района лишилась крупной суммы денег после игры на онлайн-бирже, пишетSputnik со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.



Женщина обратилась в местный РОВД на днях: 59-летняя женщина милиционерам рассказала, что несколько месяцев является трейдером на одной из торговых платформ в интернете.



"Там сельчанка имеет своих консультантов, которые помогают вести дела, а также курируют финансовые вливания на счет. Благодаря этому на балансе пенсионерки находилась крупная сумма", - рассказали в управлении.



Там также отметили, что сельчанка попыталась вывести деньги, но это ей не удалось из-за того, что недавние помощники под различными предлогами отказывались выполнять обязательства.



На счету у пенсионерки было более чем 200 тысяч долларов: часть средств были личные деньги, еще часть - взята в долг у знакомых и в кредит. Женщина позже нашла в интернете другую фирму, там ей пообещали решить вопрос за 19 тысяч долларов, однако снова результата не было.



В настоящее время правоохранители разбираются в ситуации, по факту начата проверка.



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