Пожилой минчанке позвонил неизвестный и рассказал, что ее внук стал виновником ДТП. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо передать крупную сумму. Пенсионерка знала о такой схеме мошенничества, поэтому, назначив встречу с курьером, она обратилась к правоохранителям.