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Пенсионерка из Минска отдала телефонным мошенникам 42 тысячи долларов
Пенсионерка из Минска лишилась крупной суммы денег после звонка мошенников, пишетSputnik со ссылкой напресс-службу Следственного комитета Беларуси.
Инцидент произошел29 ноября. 75-летней женщине на мобильный позвонила неизвестная, рассказав, что ее дочь совершила серьезное ДТП, а для лечения пострадавшей нужны значительные средства.
"Желание спасти "жертву аварии" заставило минчанку поверить в услышанное и передать прибывшему курьеру 42 тысячи долларов", - рассказали в СК.
Там также уточнили, что через несколько часов с пенсионеркой связалась дочь, которая сообщила, что в тот день даже не садилась за руль. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Фото:pixabay.com
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