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Пенсионерка из Минска отдала телефонным мошенникам 42 тысячи долларов

Пенсионерка из Минска отдала телефонным мошенникам 42 тысячи долларов

Пенсионерка из Минска лишилась крупной суммы денег после звонка мошенников, пишетSputnik со ссылкой напресс-службу Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел29 ноября. 75-летней женщине на мобильный позвонила неизвестная, рассказав, что ее дочь совершила серьезное ДТП, а для лечения пострадавшей нужны значительные средства.

"Желание спасти "жертву аварии" заставило минчанку поверить в услышанное и передать прибывшему курьеру 42 тысячи долларов", - рассказали в СК.

Там также уточнили, что через несколько часов с пенсионеркой связалась дочь, которая сообщила, что в тот день даже не садилась за руль. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Фото:pixabay.com

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