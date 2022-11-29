Пенсионерка из Минска ради "спасения" сестры передала курьеру телефонных мошенников все свои сбережения

Мошенники продолжают играть на эмоциях престарелых, выманивая последние сбережения под предлогом спасения близких. И вот еще одна жертва. Пенсионерка из Минска ради сестры, попавшей в аварию, передала курьеру 3 тыс. долларов, 900 евро и 1 тыс. белорусских рублей. Несмотря на то, что женщина знала о таком способе обмана, но испугалась за родственницу и не смогла вовремя распознать обман.