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Пенсионерка из Минска ради "спасения" сестры передала курьеру телефонных мошенников все свои сбережения

Мошенники продолжают играть на эмоциях престарелых, выманивая последние сбережения под предлогом спасения близких. И вот еще одна жертва. Пенсионерка из Минска ради сестры, попавшей в аварию, передала курьеру 3 тыс. долларов, 900 евро и 1 тыс. белорусских рублей. Несмотря на то, что женщина знала о таком способе обмана, но испугалась за родственницу и не смогла вовремя распознать обман.

В данном случае задержать посредников аферы не удалось. Возбуждено уголовное дело.

А милиция еще раз напоминает: при поступлении подобных звонков нужно прекратить разговор, перезвонить родственнику и сообщить о случившемся на линию 102.

Фото:pixabay.com

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