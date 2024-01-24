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Пенсионерка из Жодино перевела будущему жениху 10 тыс. долларов

Пенсионерка из Жодино перевела будущему жениху 10 тыс. долларов

Фото: из открытых интернет-источников

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