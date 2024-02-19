Пенсионерка переходила дорогу на красный свет и попала под колеса автомобиля - новости с дорог Беларуси

Обзор дорожных происшествий в сюжете Алены Лешкевич.

В Кобрине пенсионерка пошла через дорогу на красный и попала под машину. Авария случилась на улице Дзержинского. 84-летняя бабушка почти пересекла проезжую часть, как на нее наехал Chevrolet. В результате пострадавшая с травмами госпитализирована.

В Светлогорском районе под колеса автомобиля попал школьник. 14-летний мальчик вечером шел по краю проезжей части и не был обозначен светоотражающими элементами в темноте. Водитель BMW не заметил подростка и сбил его. Пострадавший с травмами находится больнице.

А в Гомеле легковушка сбила мужчину. Он переходил дорогу по зебре, где его не заметил водитель Renault и сбил. Пострадавший с травмами госпитализирован.

Накануне под авто попал и велосипедист. В Ивановском районе мужчина ехал вдоль проезжей части. Водитель Audi, который ехал в попутном с ним направлении, зацепил велосипедиста. Пострадавший в больнице.