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Пенсионерка решила подзаработать - заработала… уголовное дело
Решила подзаработать на таких же. Пенсионерка "трудоустроилась" курьером телефонных мошенников и забирала деньги у обманутых людей. По данным ГУВД столицы, фигурантке 61 год - она подозревается в том, что в одном из эпизодов, по наводке кураторов, взяла у пожилого минчанина более 10 с половиной тысяч рублей.
Евгений Холод, начальник отдела Уголовного розыска Заводского РУВД г. Минска:
На домашний телефон пенсионеру позвонила женщина, которая представилась сотрудником правоохранительных органов и сообщила, что супруга мужчины переходила дорогу в неустановленном месте, в результате чего стала виновницей серьезного ДТП. Пострадавшему в аварии необходимо срочно выплатить деньги. Пожилой минчанин поверил и передал деньги курьеру.В ГУВД добавили. что "подработку" подозреваемая нашла в интернете в одном из мессенджеров, то есть по указанию кураторов забирала деньги у обманутых людей. По данным милиции, женщина успела посетить не менее трех адресов. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
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