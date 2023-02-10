Пенсионерка въехала в фасад жилого дома в Минске

Опасный маневр привел к дорожно-транспортному происшествию. Водитель Renault сегодня утром двигалась по улице Маяковского в столице, во время перестроения 75-летняя женщина не убедилась в правильности своих действий и, чтобы избежать столкновения с другим авто, выехала за пределы проезжей части. В итоге попала в фасад жилого дома. К счастью, никто не травмирован. Проводится проверка.