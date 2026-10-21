В Боровлянах открылся университет для людей серебряного возраста

Краткий пересказ от ИИ

Вернуться в студенчество спустя 40 лет можно в университете для людей третьего возраста. Учебный процесс не скучный: нет лекций и экзаменов, одна сплошная практика. Всего учащимся предлагают четыре направления.



Например, на креативном курсе обучат тонкостям рукоделия, а на техническом - помогут освоить компьютеры, смартфоны и приложения. Кроме того, расскажут о базовых юридических правах, объяснят, как работают кредиты и рассрочки, и научат распознавать мошенников в сети.

Помимо этого, есть еще и оздоровительное направление, где можно подтянуть форму. В рамках культурологического курса организаторы предлагают погрузиться в мировую историю, познакомиться с шедеврами искусства и отправится в виртуальное путешествие.

Алена Мазаник, заведующая отделением обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района": "Главный приоритет на сегодня – это развитие серебряного волонтерства. Мы активно приглашаем к сотрудничеству людей старшего поколения. По нашему мнению, их опыт станет лучшей основой для полезного досуга и взаимной поддержки".

Ольга Линник, руководитель кружка финансовой грамотности ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района": "Главная задача нашего факультета состоит в том, чтобы помочь людям старшего поколения уверенно чувствовать себя в условиях современного цифрового мира, поэтому мы, в принципе, стараемся помочь людям пожилого возраста общаться посредством мессенджера, самостоятельно оплачивать коммунальные услуги посредством интернет-банкинга, а также пользоваться государственными порталами. Неотъемлемой частью нашей работы является сотрудничество с представителями банковской сферы".

"Приходишь сюда, отдыхаешь телом и душой. Коллектив хороший, женщины хорошие. Тут просто приятно находиться. Я иду как на праздник сюда. Дома сидишь, а тут хлоп, пришел", - поделился своими впечатлениями учащийся университета для людей третьего возраста Владимир Аксиневич.

Минский городской университет третьего возраста - это социально-образовательный проект, в котором ежегодно получают новые знания и развивают свои навыки более тысячи минчан категории 60+. Спрос на занятия большой. Так, в Боровлянах за месяц на занятия записались порядка 70 человек.

Для старшего поколения это отличная возможность разобраться в современных технологиях, а еще весело и познавательно провести время на заслуженном отдыхе.