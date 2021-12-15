Перечень социально значимых товаров сократился на 33 позиции

Правительство Беларуси сократило на 33 позиции перечень социально значимых товаров первой необходимости. С 15 декабря будет обновлен и механизм изменения цен на товары, которые остались в этом списке. Прежний документ на сей счет - постановление № 100 - вводился 23 февраля нынешнего года. Тогда потолок по росту цен касался сразу шестидесяти двух видов социально значимых товаров (как белорусских, так и импортных) и пятидесяти отдельных отечественных лекарств. При этом рост цен ограничили всего на 0,2 % в месяц. Превышать подобное ограничение можно было только с разрешения специальной комиссии.



Новым постановлением № 173 правительство сокращает список социально значимых товаров, на которые государство ограничивает рост цен, сразу до двадцати девяти позиций. Правда, лекарств в нем все равно будет полсотни. По-прежнему в списке остались мука, хлеб, мясо, молоко, масло, яблоки, свекла, лук.



Подробнее о новациях рассказал первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец (видео).