Перед началом учебного года в школах Беларуси выявлено около 5 тыс. недостатков по обеспечению пожарной безопасности

Что касается основных проблемных вопросов, мы подписали практически все паспорта готовности по линии МЧС. Таких проблемных вопросов, которые препятствуют процессу с точки зрения обеспечения пожарной безопасности, у нас сейчас не имеется. Единственный момент, который возник в рамках этой подготовки, школы объединяются с детскими и дошкольными учреждениями. И в этой связи потребовалось дополнительные элементы с точки зрения обеспечения безопасной эвакуации детей. То есть разные требования для школьников и дошкольных учреждений.

Василий Сивчак, первый замначальника главного управления МЧС Беларуси