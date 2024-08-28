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Перед началом учебного года в школах Беларуси выявлено около 5 тыс. недостатков по обеспечению пожарной безопасности

В Беларуси особое внимание уделяется пожарной безопасности в школах. МЧС выявило около пяти тысяч недостатков перед началом учебы. Не все своевременно приняли меры по устранению. В отношении 86 руководителей и должностных лиц приняты меры административной ответственности.

Что касается основных проблемных вопросов, мы подписали практически все паспорта готовности по линии МЧС. Таких проблемных вопросов, которые препятствуют процессу с точки зрения обеспечения пожарной безопасности, у нас сейчас не имеется. Единственный момент, который возник в рамках этой подготовки, школы объединяются с детскими и дошкольными учреждениями. И в этой связи потребовалось дополнительные элементы с точки зрения обеспечения безопасной эвакуации детей. То есть разные требования для школьников и дошкольных учреждений.
Василий Сивчак, первый замначальника главного управления МЧС Беларуси

Активная работа по повышению уровня противопожарной защиты школ продолжается. За последние 5 лет системами пожарной автоматики оборудовано порядка 300 объектов. Практически у всех есть система передачи извещений "Молния". В случае необходимости сигнал напрямую попадает в подразделения МЧС для оперативного реагирования.

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