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Перед зданием секретариата ШОС в Пекине уже зарезервирован флагшток для флага Беларуси

Перед зданием секретариата ШОС в Пекине уже зарезервирован флагшток для государства государственного флага Республики Беларусь. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал заместитель генерального секретаря Щанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов.

Политик отметил, что на саммите в Нью-Дели 4 июля был подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в связи с получением статуса государства члена ШОС, это означает, что процесс присоединения Беларуси к ШОС в статусе полноправного члена вышел на финишную прямую. "В Минске все соответствующие процедуры будут осуществлены максимально оперативно", - уверен он.

По его словам, Беларусь - образцовый пример. "Начав со статуса диалогового партнера ШОС, страна поднялась до наблюдателя и, пробыв в статусе наблюдателя достаточно долгое время, сделала вывод о том, что членство в ШОС отвечает коренным национальным интересам Беларуси", - отметил Григорий Логвинов.

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