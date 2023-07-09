Перед зданием секретариата ШОС в Пекине уже зарезервирован флагшток для флага Беларуси

Перед зданием секретариата ШОС в Пекине уже зарезервирован флагшток для государства государственного флага Республики Беларусь. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал заместитель генерального секретаря Щанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов.

Политик отметил, что на саммите в Нью-Дели 4 июля был подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в связи с получением статуса государства члена ШОС, это означает, что процесс присоединения Беларуси к ШОС в статусе полноправного члена вышел на финишную прямую. "В Минске все соответствующие процедуры будут осуществлены максимально оперативно", - уверен он.