Передать историческую память молодому поколению - акция "Дорогами мужества и стойкости" прошла в Гродно

Сейчас есть высокая потребность белорусского народа на такие прямые диалоги, общение с экспертами. Получить ответ на вопросы по ключевым темам, связанным и с геноцидом, и с геополитической ситуацией, которая формируется, и с экономической ситуацией.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований