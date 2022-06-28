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Передать историческую память молодому поколению - акция "Дорогами мужества и стойкости" прошла в Гродно

Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной обсуждали сегодня в Гродно во время информационно-просветительской акции "Дорогами мужества и стойкости". Формат встречи - живое общение с аудиторией. Белорусы помнят страшные уроки прошлого, помнят подвиг, который совершил наш народ во время войны. А государство проводит колоссальную работу, чтобы передать историческую память молодому поколению.

Сейчас есть высокая потребность белорусского народа на такие прямые диалоги, общение с экспертами. Получить ответ на вопросы по ключевым темам, связанным и с геноцидом, и с геополитической ситуацией, которая формируется, и с экономической ситуацией.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Патриотическая акция "Дорогами мужества и стойкости" проходит в каждом регионе страны. Завершится она в канун Дня Независимости.

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