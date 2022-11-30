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Передовая молочная фирма в Жлобинском районе скрыла падеж 300 коров
В Жлобинском районе передовая молочная ферма оказалась с криминальной историей. Перед судом предстали 11 человек, включая прошлого директора.
Во время рейда Генпрокуратуры и Комитета госконтроля было установлено, что предыдущий руководитель вместе с подчиненными скрывали падеж, а расходы перекладывали на сотрудников.
Фактически в хозяйстве не учтенным оказалось 300 коров. Убыток составил более 60 тысяч рублей.
Руководитель приговорен к 4 годам лишения свободы, два других руководителя - к 3-4 годам лишения свободы. Другие работники были приговорены в среднем к 3 годам лишения свободы.
Схему помог раскрыть один из сотрудников предприятия. В его расчетной ведомости появился счет "на мясо", которого он не видел. Не хватало денег и другим рабочим, они и обратились в прокуратуру. По результатам проверки также выяснилось, что людям не доплатили более 12 тысяч рублей.
Помимо реальных сроков, некоторым из фигурантов грозит еще и штраф до 10 тыс. рублей, и конфискация имущества.
Суд прошел в открытом формате, на него были приглашены руководители других сельхозпредприятий района.
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