Передовику жатвы на Витебщине вручили в подарок от Гомсельмаша мотоцикл

Первым трехтысячником жатвы в Витебской области стал комбайнер агрокомбината "Юбилейный" Максим Сернов. По традиции передовика поздравили прямо в поле.

С подарками - руководство области, района и самого хозяйства. Кстати, работает Максим на отечественном комбайне. И именно от Гомсельмаша за успешную жатву передовик получил мотоцикл.

Комбайнер Максим Сернов

"Первая значимая планка взята. Самое главное - подготовить технику до момента уборки. Это, я считаю, самое главное. Ну и любить свою работу. Делать то, что умеешь, лучше всего. Вот и все", - уверен комбайнер Максим Сернов.

Александр Рогожник поздравил передовика

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома: "Работа идет слаженно в области. Мы к этому пришли, начиная от ремонта техники и заканчивая ее новым приобретением. Те темпы, которые мы задали здесь, в этом году очень радуют. Мы идем с серьезным плюсом. Было обещано с учетом кукурузы 1 млн 200 тыс. Это хороший показатель для Витебской области. Мы плюсуем и по привесам".

Чтобы уборочная кампания завершилась в агрономические сроки, 10 экипажей Оршанского района сегодня отправились в помощь хозяйствам Толочинского района.