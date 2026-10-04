Передовые технологии и уникальные инженерные решения - как рождается белорусский "железный лесоруб"

Времена топоров и ручных пил остались в прошлом, на смену им пришли мощные лесозаготовительные комплексы. В мире лишь 12 стран умеет производить такие машины, и Беларусь в их числе.

Собирают "железных лесорубов" на предприятии "АМКОДОР-ЛЕСМАШ". Это единственный производитель в Беларуси, который занимается производством лесозаготовительной техники полного цикла.

Создавать свое продиктовало время. Еще недавно казалось, что санкции и отсутствие европейских комплектующих парализуют отрасль, но вместо коллапса случился прорыв. И как итог - полный технологический суверенитет. Свыше 95 % компонентов отечественные.

Лесной спецназ

Лес - ключевой экологический и возобновляемый мировой ресурс. Сейчас зеленый пояс Земли - это более 4 млрд га или 32 % от общей площади суши планеты. Это настоящее природное богатство и "зеленое золото" мировой экономики. Дерево сегодня - базовое сырье для сотен вещей, без которых немыслим наш быт. Древесина, волокно, бумага, целлюлоза, топливо, мебель, продукты питания, лекарства - все сделано из обычного дерева.

"Зеленое золото" планеты стремительно дорожает. По оценкам ООН, уже к 2050 году мировой аппетит на древесину вырастет в 3 раза. А это значит, требования к заготовке и обработке леса становятся выше. В отрасли нужны стальные машины, готовые круглосуточно валить и сортировать лес и в жару, и в холод. Такую технику выпускают только в 12 странах мира. В Беларуси в том числе.

Предприятие "АМКОДОР-ЛЕСМАШ" - единственный в Беларуси специализированный производитель высокотехнологичной лесозаготовительной техники полного цикла. Находится предприятие в Логойском районе.

Как рассказал Дмитрий Мамчик, первый заместитель гендиректора ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ", на начальном этапе в производство поступает металл. Из-за того, что он бывает с ржавчиной или окалиной, его подвергают очистке под давлением. После этого металл отправляют на лазерную установку.

Дальше по цепочке - правка, зачистка, гибка и сверление. За сварку отвечает высокоточный роботизированный комплекс. С его помощью стальной каркас будущего лесного гиганта обретает монолитную прочность. Всю работу умной техники держит под строгим контролем оператор Денис Урбанович. Ради работы на этом современном производстве мужчина переехал из Минска в Логойск, построил здесь дом и вот уже два года трудится на предприятии.

После сваренные детали попадают на механическую обработку. Для этого процесса здесь установлено высокотехнологичное оборудование. Оно позволяет обеспечить процесс обработки каждой детали со всех сторон. Контролирует процесс оператор Александр Сазанович. В профессии уже 20 лет. Не имея за плечами профильного образования, он освоил всю сложную технику с нуля прямо на рабочем месте.

Александр Сазанович, оператор станков с ЧПУ ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ":

"Высокотехнологичное оборудование - портальный станок с ЧПУ - позволяет обрабатывать сварные конструкции, рамы и остальные сварные узлы. Режущий инструмент высокоточный".

Затем детали проходят дробеструйную очистку. И уже после попадают на покраску. Красят технику в 4 слоя в окрасочно-сушильной камере. Оператор Наталья Король работает на предприятии 4 года, и за это время через ее руки прошла не одна сотня деталей будущих лесных машин.

Затем по деталям, как конструктор, собирают железного лесоруба. Те компоненты, которые не производят сами, помогают входящие в объединение предприятия. 95 % комплектующих - отечественного производства. Дальше проверяют технику на деле, испытания проходят в условиях реальной лесосеки.

Создание современных лесных машин стало возможным благодаря реализации двух крупных инвестиционных проектов на логойском предприятии холдинга "АМКОДОР". В результате масштабной модернизации производства ключевой акцент был сделан на импортозамещении. Ведь собственные комплектующие - это гарантия безопасности поставок и высокая экономическая выгода.

Сергей Горбатенко, заместитель гендиректора ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ":

"В холдинге "АМКАДОР" три завода, производящих лесные машины. Два завода расположены на территории Беларуси, один завод на территории России - в Петрозаводске".

Что особенно ценно в эпоху санкций - сложнейшую технику мы создаем сами. Наибольший спрос на эти машины - в богатых лесом регионах. Наш основной партнер - Россия. В перспективе - выход на рынки стран дальней дуги. И высокий интерес к нашим машинам там уже подтвержден. Главная задача - оперативно занять освободившиеся ниши и на деле доказать зарубежному потребителю качество белорусской сборки. В условиях внешнего давления лес становится мощной точкой роста. Это время возможностей, о чем неоднократно говорил Президент.

Сегодня продукция холдинга полностью закрывает ключевые потребности внутреннего рынка. Каждая вторая машина, работающая в белорусских лесах, собрана именно здесь.

Дмитрий Мамчик, первый заместитель гендиректора ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ":

"Если говорить в цифрах, то за прошлый год мы произвели около 70 моделей. В этом году мы прирастем на 10-15 %".

Передовые технологии, высокое качество, собственное компонентное производство и уникальные инженерные решения - все это позволяет выпускать технику, идеально заточенную под запросы лесозаготовки. И эта независимость критически важна. Ведь лесные и земельные богатства - ключевой стратегический ресурс Беларуси. У нас нет больших запасов нефти или газа, но есть наше главное природное сокровище - свыше 10 млн га богатейшего лесного фонда. Распоряжаться этим природным капиталом нужно рачительно, опираясь на умные машины нового поколения. Только так "зеленое золото" Беларуси останется надежным источником благополучия и для нас, и для будущих поколений.