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Передовые технологии в выхаживании новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя" - в проекте "Любите свое!"

В стремлении взглянуть на свои товары и продукцию кроется гораздо больше, чем просто внутреннее потребление. Суверенная Беларусь продолжает идти по своему выбранному пути, основа которого - социальное государство. Мы строим новые больницы и поликлиники, создаем условия для спорта и сферы культуры, модернизируем предприятия.


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Особое внимание здравоохранению. В этом году в совершенно новый пятиэтажный корпус переехало отделение анестезиологии и реанимации РНПЦ "Мать и дитя". Там выхаживают новорожденных с различными, угрожающими жизни, состояниями.


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До этого отделение располагалось в корпусе 1986 года постройки, и база, которая в свое время считалась передовой, в нынешних реалиях перестала соответствовать современным требованиям оказания медпомощи.


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О том, как выглядит белорусская медицина сегодня, в проекте Агентства теленовостей "Любите свое!".

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