3.76 BYN
2.80 BYN
3.28 BYN
Передозировку наркотиком получили двое подростков из Минского района
Оказались на больничной койке с разницей в несколько часов. Двое подростков из Минского района получили передозировку наркотиком. Один из них был в коме. Оба поступили в госпиталь 16 августа. По информации МВД, тревогу забили родители, когда дома увидели, что их дети на глазах теряют сознание. О случившемся медики сообщили в милицию. Когда старший юноша пришел в себя, он рассказал, что через интернет купил опасный психотроп метадон. Вместе с другом синтетику употребили, после чего разошлись по домам. Ночью обоим стало плохо. Сейчас жизням парней ничего не угрожает. С ними работают правоохранители.
В ходе проверочных мероприятий установлена причастность данных несовершеннолетних к сбыту наркотических веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328. Санкция предусматривает лишение сроком до 15 лет. Уважаемые родители! Обращайте внимание на изменение в поведении ваших детей, появление новых вещей, гаджетов, банковских карт. Проверяйте смартфон: вас должны насторожить приложение NOТ-CAM, мессенджер Vi-pole, браузер TOR. Защитить ребенка от наркотиков можете в первую очередь вы!