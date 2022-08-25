Передозировку наркотиком получили двое подростков из Минского района

Оказались на больничной койке с разницей в несколько часов. Двое подростков из Минского района получили передозировку наркотиком. Один из них был в коме. Оба поступили в госпиталь 16 августа. По информации МВД, тревогу забили родители, когда дома увидели, что их дети на глазах теряют сознание. О случившемся медики сообщили в милицию. Когда старший юноша пришел в себя, он рассказал, что через интернет купил опасный психотроп метадон. Вместе с другом синтетику употребили, после чего разошлись по домам. Ночью обоим стало плохо. Сейчас жизням парней ничего не угрожает. С ними работают правоохранители.