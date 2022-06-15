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Передвижной музей "Поезд Победы" 15 июня прибыл в Гомельскую область
Передвижной музей "Поезд Победы" продолжает триумфальное шествие по городам Беларуси. Позади 4 остановки - сейчас поезд находится в Гомельской области. 15 июня жители Жлобина на себе испытали, что такое полное погружение в эпоху. То, насколько бережно хранит историческую память уникальный белорусско-российский проект, никого не оставляет равнодушными. Николай Скинтиян продолжит тему.
В Жлобине "Поезд Победы" останавливается впервые. К слову, прибыл мобильный музей накануне дня освобождения города от фашистов. Путешествие в прошлое проходит небольшими экскурсионными группами. Из сопровождающих - аудиогид Лидия (виртуальный образ советской девушки) и волонтеры, каждый из которых мечтал попасть в уникальный музей.
Очень классный поезд. Все красиво сделано, детализировано, местами фигуры как живые, везде можно что-то потрогать, посмотреть. Интересная экспозиция.
Вниманию гостей полная история Великой Отечественной войны, от истоков конфликта до победы советского народа. В основе экспозиции историческая правда, сохранить ее и донести каждому - главная цель организаторов проекта. Сделать это красиво и современно помогли технологии,так "Поезд Победы" стал настоящим музеем будущего.
Голограммы и спецэффекты, датчики присутствия и компьютерная графика - все это воссоздает атмосферу военного лихолетья. Разработчики раскрыли все аспекты того времени - от геноцида до вклада советских ученых в Великую Победу. Посетители не скрывают эмоций, от зала к залу эффект присутствия лишь усиливается.
Впервые российско-белорусский проект "Поезд Победы" посетил нашу страну год назад. Тогда он объездил 8 городов, с тех пор география расширилась. Организаторы уверены, что в Год исторической памяти приобщиться к героическому прошлому должен каждый. Кроме того, проект не стоит на месте - будущих гостей музея ждет масса сюрпризов.
В мобильном музее "Поезда Победы" 9 экспозиций. Организаторы проекта планируют добавить еще два. Будет больше интерактива и современных технологий. Однако содержание экспозиций пока остается в секрете.
Впереди у "Поезда Победы" еще 12 городов. 16 июня его ждут в Осиповичах. Мобильный музей будет курсировать по Беларуси до Дня Независимости.
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