Передвижной музей "Поезд Победы" 16 июня прибудет в Осиповичи

Впечатления я вам не могу передать, потому что меня переполняют чувства. Настолько правдиво, достоверно и так душевно диктор рассказывает, я просто восхищена. Спасибо большое железнодорожникам, но надо побольше привлекать молодых людей, чтобы это осталось в их сердце.