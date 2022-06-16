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Передвижной музей "Поезд Победы" 16 июня прибудет в Осиповичи
Подлинные артефакты, интерактив и максимальное погружение в военную эпоху.
Передвижной музей "Поезд Победы" сегодня прибывает в Осиповичи. Накануне к героическому прошлому советского народа смогли прикоснуться жители Жлобина. Воссоздать атмосферу помогают спецэффекты, голограммы, трехмерная компьютерная графика и многое другое. В девяти вагонах история войны в деталях, от предпосылок до Великой Победы. Организаторы проекта планируют расширить экспозицию, сделать ее еще более зрелищной и насыщенной.
Впечатления я вам не могу передать, потому что меня переполняют чувства. Настолько правдиво, достоверно и так душевно диктор рассказывает, я просто восхищена. Спасибо большое железнодорожникам, но надо побольше привлекать молодых людей, чтобы это осталось в их сердце.
Всего на карте "Поезда Победы" 17 белорусских городов. Мобильный музей будет курсировать по нашей стране до Дня Независимости.
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