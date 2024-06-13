Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Беларусь 21 июня, рассказали в пресс-центре БЖД.



В 2021-2022 годах Белорусской железной дорогой совместно с РЖД был успешно реализован историко-просветительский и общественно-патриотический проект "Поезд Победы". Он был осуществлен при поддержке Администрации Президента Республики Беларусь и активном содействии Республиканского волонтерского центра. В 2024 году уникальный передвижной музей снова прибудет в Беларусь.



С 21 июня по 21 июля передвижной музей побывает в 23 городах. С его экспозицией смогут ознакомиться жители всех областей Беларуси и города Минска. Первую остановку "Поезд Победы" сделает в Бресте 21 июня. Далее он проследует по городам: Пинск, Лунинец, Барановичи, Орша, Могилев, Кричев, Горки, Витебск, Полоцк, Минск, Молодечно, Лида, Гродно, Волковыск, Солигорск, Слуцк, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Калинковичи, Речица и Гомель.



Маршрут курсирования "Поезда Победы" составлен с учетом знаменательных и памятных дат Республики Беларусь, а также технической возможности инфраструктуры Белорусской железной дороги.



"Проект представляет собой интерактивную экспозицию, которая посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В составе поезда 10 тематических вагонов, где представлен переход от одного исторического эпизода к другому: предвоенные годы - Великая Отечественная война - Победа. Вместе с героями экспозиции посетители проходят путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. В 2023 году музей был дополнен новым вагоном о военных трибуналах над нацистами", - рассказали в БЖД.



Экскурсия проводится с аудиогидом, а в одном вагоне одновременно могут находиться не более 12 человек. Общее время экскурсии составляет 45 минут. Выставка имеет возрастные ограничения 12+. Время работы экспозиции с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00.