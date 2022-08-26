Передвижные пункты технического контроля ВАИ могут выполнять задачи в любых погодных условиях

Военная автомобильная инспекция - подразделение, без представителей которого не обходится ни один марш танков на полигон и ни одно передвижение военной колонны.

Патрульные группы, специальные и юридические отделы, надзор за дорожным движением - каждого своя задача!

Отдельного внимания заслуживают подвижные пункты технического контроля. Комплексы оборудованы газоанализатором и приборами для измерения дымности, проверки рулевого и светового оборудования. А пропускная способность мобильной станции - порядка 50 автомобилей в день.

К профессиональному празднику - 80-летию ВАИ - Агентство теленовостей подготовило специальный репортаж. Смотритездесь