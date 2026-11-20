Переговоры в Китае с участием Москвы, Пекина и Вашингтона показывают формирование новой архитектуры безопасности, в которой для прежних западных сценариев не остается места.

Микаел Бадалян, член совета АНО "Евразия" (Армения):

"То, что отмечали в первую очередь европейские СМИ: вся эта изоляция России, которой так активно добивались, сегодня канула в лету. Мы видим, что Владимир Путин стоит рядом с китайским и американским лидерами и находится в центре всего этого процесса. Именно в этом русле и будут дальше развиваться события. Поэтому я думаю, что нам стоит очень серьезно за этим понаблюдать. Европейцы и Зеленский уже фактически объявлены партией войны. В противовес им США, Китай и Россия - это партия мира".

Эти страны этого самого мира обязательно добьются. А тех, кто гонится за войной и разрушением, ждет именно то, чего они добиваются для других, уверен общественный деятель Микаел Бадалян.