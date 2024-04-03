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Переговоры по линии Шанхайской организации сотрудничества с участием Беларуси прошли в Казахстане

Вопросы взаимодействия в сфере национальной безопасности. Казахстан принимает очередную встречу секретарей советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества.

Подобные мероприятия проходят не реже одного раза в год. Это важнейший механизм координации. Переговоры и консультации на таком уровне позволяют заверять дальнейшие шаги и развитие в области безопасности. При этом фундамент взаимодействия армии Беларуси и Казахстана - героический подвиг наших предков.

Действительно наши народы многое объединяет. Мы добрый и гостеприимный народ. И белорусы, и казахи. Чужого нам не надо. Но, как говорит Президент, свою территорию мы будем защищать, помня уроки истории. А свою историю мы помним, знаем, учим этим урокам молодежь, для того чтобы не повторить тех трагических ошибок, которые проходили, к сожалению, 80 лет назад.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович также провел двусторонние переговоры с коллегами из Ирана и Монголии. 3 апреля планируется встреча с президентом Казахстана.

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