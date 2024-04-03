Переговоры по линии Шанхайской организации сотрудничества с участием Беларуси прошли в Казахстане

Действительно наши народы многое объединяет. Мы добрый и гостеприимный народ. И белорусы, и казахи. Чужого нам не надо. Но, как говорит Президент, свою территорию мы будем защищать, помня уроки истории. А свою историю мы помним, знаем, учим этим урокам молодежь, для того чтобы не повторить тех трагических ошибок, которые проходили, к сожалению, 80 лет назад.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси