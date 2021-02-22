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Переговоры президентов Беларуси и России состоялись сегодня в Сочи
Экономика, интеграция и производство вакцины. Переговоры президентов Беларуси и России состоялись сегодня в Сочи.
Переговоры лидеров Беларуси и России
Оба лидера в первую очередь заметили необычный нюанс: сейчас редкость, когда руководители государств встречаются с глазу на глаз. А такой неформальный формат общения могут позволить себе и вовсе единицы. Впрочем, касательно Беларуси и России удивляться нечему: страны и народы очень близки.
Экономический фундамент
Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку, которую российская сторона оказывает экономике Беларуси. А также заметил, что как минимум половина торгового оборота Беларуси завязана на Россию, а сравнительно небольшая Беларусь является четвертым по значимости торговым партнером России.
Ключевые проекты партнеров
Шла речь и о больших совместных проектах. К примеру, полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 миллиардов кубических метров природного газа. Но потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно.
Вакцина: импорт технологий
Затронули лидеры и важную тему вакцинации. Россия уже передала Беларуси технологии для производства препарата "Спутник V". В нашей стране производство планируют начать в марте.
Но самое главное, на мой взгляд, - это то, что на вашем предприятии…", - сказал Владимир Путин. На этом его слова подхватил глава белорусского государства, продолжив фразу: "… По вашим технологиям мы производство в марте начинаем".
"Совершенно верно. И что очень важно - технологии переданы", - подчеркнул Президент России. Он отметил, что ни с кем Россия так плотно не работает в этом вопросе.
Переговоры лидеров Беларуси и России
Основная часть переговоров двух лидеров длилась около часа. В спектре тем также были международные вопросы, интеграционная повестка. Здесь уже проделана большая работа. Президент Беларуси напомнил, что ранее было обозначено порядка 30 направлений по развитию сотрудничества, дорожных карт. И ранее главы государств, встречаясь в Сочи, договорились, что правительства двух стран поработают над ними - подновят и модернизируют.
После встречи тет-а-тет лидеры продолжили переговоры в Сочи за катанием на горных лыжах. Во время спортивного сеанса также использовали и снегоходы. Нынешняя зима и в Беларуси, и в России позволяет пользоваться всем ассортиментом инвентаря. Позже протоколом встречи был предусмотрен и совместный обед. Напомним, регламента по продолжительности переговоров установлено не было.
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