Переговоры в Минске, посещение Орши и Могилева, визит в Монголию. Как прошла неделя Александра Лукашенко - в проекте "Время Первого"

Очередная рабочая неделя в плотном графике Президента Беларуси. Повестка этих пяти дней была насыщенной. Глава государства был на полях, в Витебской области шла речь о перспективах работы одного из крупных предприятий, кроме этого Александр Лукашенко обстоятельно поговорил с журналистами в Могилеве. Подробности в воскресенье, 2 июня, в "Главном эфире" на "Беларусь 1".