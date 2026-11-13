Перегрузка или норма: белорусы спорят о школьной нагрузке в соцсетях

Пока осенняя погода остужает улицы, пользователи в мире соцсетей повышают градус. Родители уверяют: школьная программа сложнее с каждым годом, а для выполнения домашнего задания иногда нужно высшее образование.

На другой чаше весов - стандарты времени, где от хорошей подготовки учащихся зависит будущее всей страны.

Дискуссии вокруг школьной программы в соцсетях

Час, два, а то и весь вечер тратят на домашнее задание школьники разных возрастов. Зависит от количества предметов, конкретных заданий и темпа работы каждого ребенка. Но с началом учебного года вспоминать правила деления дробей или тонкости орфографии приходится и родителям. После - в соцсетях и школьных чатах - разные мнения.

Разглядеть потенциал своего ребенка и не превратить детство в непрерывный марафон - в том числе ответственность родителей. Психологи советуют контролировать гигиену сна, освобождать выходные, а также сократить количество кружков, если ребенок посещает более двух секций.

Тамара Степанова, жительница г. Минска:

"У меня двое детей. Что касается дочки - она очень суетливая. Я своей задачей видела немного ее замедлить. Всегда направляла энергию детей в конструктив. То есть, если дали задание, значит, у учителя есть определенный план. И он не просто так их дает, поэтому просто садись и делай".

Особенность белорусского образования

На качество и скорость выполнения домашнего задания влияет несколько факторов: когнитивные способности ребенка (темп чтения, концентрация, объем памяти), внимательность на уроке, а также умение организовать учебный процесс (без компьютерных игр и видео параллельно). Белорусская программа сохраняет классический академический подход с упором на фундаментальные науки. Но особенность, что отмечают родители, которые сами учились по советским учебникам: сложность не в самой программе, а в формулировках. Внести свой вклад в создание учебников белорусы также могут.

Ольга Кастрицкая, замначальника методического центра Академии образования:

"Каждый родитель имеет возможность обратиться на инфолинию Национального образовательного портала, где может изложить свои предложения по совершенствованию учебника или высказать затруднения, которые возникли в ходе подготовки домашнего задания, объяснения новой темы. Мы всю эту информацию анализируем и, конечно же, готовим рекомендации для авторов".

Валентина Гинчук, первый проректор Академии образования:

"Учебная нагрузка на учащихся измеряется продолжительностью учебного года. И если сравнить, например, Китай, Соединенные Штаты Америки, Германию и нас, то у нас она не самая высокая. Одна из самых продолжительных длительностей учебного года - в Китае: до 230 учебных дней. В Беларуси она составляет 175".

Но мнение, которое разделяет большинство: образование - это фундамент общества, от которого зависит будущее страны. А качество подготовки выпускников наших школ и вузов высокое. Это подтверждают международные исследования и успехи на олимпиадах. В 2026 году с интеллектуальных соревнований учащиеся привезли более 60 медалей.