Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет - Савиных

Белорусские парламентарии Палаты Представителей и Совета Республики Андрей Савиных,Мария Василевич и Сергей Рачков принимают участие в 147-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Луанде (Ангола) с 23 по 27 октября.Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуПалаты представителей.

На ассамблее собрались все уставные органы МПС, включая совет управляющих, постоянные комитеты, комитеты по правам человека парламентариев и по вопросам Ближнего Востока, а также Форум женщин-парламентариев и Форум молодых депутатов. В рамках сессии предложено избрать нового президента МПС. Общие дебаты сосредоточены на общей теме парламентских действий во имя мира, справедливости и сильных институтов (Цель устойчивого развития 16 - Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях) и предоставляют делегатам платформу для обсуждения, обмена мнениями и активизации парламентских действий в этой области. Ассамблея примет резолюции по чрезвычайному вопросу и по вопросу, поднятому Постоянным комитетом по демократии и правам человека, под названием "Торговля детьми из приютов: роль парламентов в снижении вреда". Ассамблея завершится принятием итогового документа по общей теме общих прений.





Сегодня руководительделегации Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных принял участие в заседании Бюро Постоянного комитета Межпарламентского союза по делам ООН. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с деятельностью МПС в Организации Объединенных Наций. Обсуждались шаги по реформированию Совета Безопасности ООН в целях укрепления его многостороннего статуса. Подведены итоги сегмента высокого уровня 78-й сессии ГА ООН, состоявшегося в сентябре 2023 года, будущие парламентские слушания в ООН в феврале 2024 года. Андрей Савиных поделился с членами бюро информацией о взаимодействии Парламента Республики Беларусь со страновыми отделениями ООН. Депутат рассказал об опыте работы Совета по устойчивому развитию Беларуси по достижению Целей устойчивого развития.

Далее Андрей Савиных выступил с речью в ходе общих дебатов по теме "Парламентские действия в интересах мира, справедливости и сильных институтов". В своем выступлении парламентарий отметил актуальность выбранной темы для обсуждения.

"Парламентские дебаты находятся в сфере отражения политических и экономических процессов, преобразующих наш мир. Эти процессы не происходят по чьей-либо воле - они объективны, неизбежны. Они происходят потому, что старая глобальная мировая система и старая глобализация были несправедливыми по крайней мере к 2/3 стран, лишив их собственных ресурсов, своего законного права на развитие и лучшего будущего, что приводит их к нищете и конфликтам, - сказал Андрей Савиных. - Даже глобальных усилий ООН или такой представительной организации, как МПС, недостаточно для достижения ЦУР и создания лучшего мира, недостаточно для преодоления фундаментальной несправедливости мирового порядка".

Если мы действительно хотим лучшего будущего для всего человечества, если мы действительно хотим восстановить наш мир, мы должны изменить жизнь в этом обществе, отметил депутат. "Нам нужно изменить нашу финансовую и банковскую системы, мы должны изменить систему мировой торговли, повлиять на институты, которые сами создают несправедливость и неравенство. Переход к многополярному миру кажется сложным и пугающим, но другого выхода у нас нет. Особенно в интересах будущих поколений, - подчеркнул парламентарий. - И я призываю всех объединить силы для достижения целей создания многополярного мира, чтобы предоставить возможности для развития всем без исключения".