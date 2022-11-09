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Перекрыт канал поставки мефедрона в Беларусь - сколько изъято наркотика

Канал поставки мефедрона в Беларусь ликвидировал столичный наркоконтроль. Всего изъято более 3 кг наркотика. Задержан курьер. Это житель Минского района. Как сообщает ГУВД, силовую поддержку в ходе спецоперации оказывали бойцы ОМОН, мефедрон в тайниках помогали искать кинологи. В итоге часть психотропа нашли в квартире задержанного, вторую в лесу обнаружил служебный пес.

Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков

Установлено, что изначально мужчина покупал наркотики для личного потребления, а вскоре получил предложение стать оптовым курьером. На личном автомобиле он привез из соседней страны крупную партию психотропа, который расфасовал и оставил в тайниках на территории столицы и Борисова. Остальное фигурант спрятал в своем гараже. Следователями возбуждено уголовное дело.
Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома

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