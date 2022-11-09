Перекрыт канал поставки мефедрона в Беларусь - сколько изъято наркотика

Установлено, что изначально мужчина покупал наркотики для личного потребления, а вскоре получил предложение стать оптовым курьером. На личном автомобиле он привез из соседней страны крупную партию психотропа, который расфасовал и оставил в тайниках на территории столицы и Борисова. Остальное фигурант спрятал в своем гараже. Следователями возбуждено уголовное дело.

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома