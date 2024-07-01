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Перекрытый проспект, гул техники и длинная механизированная колонна - Минск готовится к генеральной репетиции парада
Беларусь готовится к важному событию. Военные оттачивают мастерство. Вечером 1 июля механизированная колонна выдвинулась на генеральную репетицию парада в ознаменование Дня Независимости Беларуси и 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Большая колонна растянулась на несколько километров. По маршруту было введено поэтапное ограничение движения всех видов транспорта. Все, чем гордится белорусская армия, увидим 3 Июля.
О генеральной репетиции парада рассказал Владимир Королев.
Гул техники, перекрытый проспект и необычайно длинная механизированная колонна. Всего в параде будут задействованы около 300 единиц техники. Военным нужно доставить всех участников мероприятия в центр Минска на генеральную репетицию.
Механизированная колонна - неотъемлемая и одна из самых ярких составляющих военного парада. В ее составе лучшие образцы боевой техники, новинки белорусской оборонки, которые стоят на вооружении в белорусской армии, механизированных бригад Сухопутных войск, частей сил спецопераций, ракетных войск и артиллерии, зенитных ракетных войск.
Общая протяженность колонны на параде будет несколько километров. На место проведения генеральной репетиции техника передвигалась группами, что значительно увеличило ее протяженность. В составе механизированной колонны танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, бронеавтомобили, разведывательные автомобили, минометные комплексы, реактивные системы залпового огня, мощнейшие ракетные комплексы.
После проезда механизированной колонны ГАИ откроет улицы для движения автомобилей. Сама репетиция начнется в 22 часа, репортеры АТН готовятся встречать пешие и механизированные колонны у стелы "Минск - город-герой". 3 Июля Белтелерадиокомпания будет вести прямую трансляцию большого военного парада.
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