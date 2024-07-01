Перекрытый проспект, гул техники и длинная механизированная колонна - Минск готовится к генеральной репетиции парада

Беларусь готовится к важному событию. Военные оттачивают мастерство. Вечером 1 июля механизированная колонна выдвинулась на генеральную репетицию парада в ознаменование Дня Независимости Беларуси и 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Большая колонна растянулась на несколько километров. По маршруту было введено поэтапное ограничение движения всех видов транспорта. Все, чем гордится белорусская армия, увидим 3 Июля.

О генеральной репетиции парада рассказал Владимир Королев.

Гул техники, перекрытый проспект и необычайно длинная механизированная колонна. Всего в параде будут задействованы около 300 единиц техники. Военным нужно доставить всех участников мероприятия в центр Минска на генеральную репетицию.

Механизированная колонна - неотъемлемая и одна из самых ярких составляющих военного парада. В ее составе лучшие образцы боевой техники, новинки белорусской оборонки, которые стоят на вооружении в белорусской армии, механизированных бригад Сухопутных войск, частей сил спецопераций, ракетных войск и артиллерии, зенитных ракетных войск.

Общая протяженность колонны на параде будет несколько километров. На место проведения генеральной репетиции техника передвигалась группами, что значительно увеличило ее протяженность. В составе механизированной колонны танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, бронеавтомобили, разведывательные автомобили, минометные комплексы, реактивные системы залпового огня, мощнейшие ракетные комплексы.