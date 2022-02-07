3.76 BYN
Перелетные птицы все чаще остаются зимовать в Беларуси
Интересное явление второй год подряд наблюдают белорусские орнитологи. Птицы, которые привыкли к мягким зимам в нашей стране, не летят в тепло и попадают в холодную ловушку перепадов температуры. В этом году на улицах Минска можно заметить очень теплолюбивых скворцов и зябликов. В такой ситуации кормушки и правильные угощения для птиц будут очень кстати. Специалисты отмечают, что подкармливать их можно только натуральными продуктами - зерном и семечками.
Весной в Минске появится новая экотропа
Кстати, уже этой весной в Минске станет на одну экотропу больше. В лесопарке Ангарская-2 появится "царство желтоголового королька" с новыми кормушками. Напомним, всего в столице насчитывается около десятка экотроп.