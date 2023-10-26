3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Переломали ноги двум иностранцам и выбросили на территорию Беларуси - вседозволенность Польши в отношении мигрантов
Новые шокирующие факты беспредела польских пограничников в отношении мигрантов. Они переломали ноги двум иностранцам и выбросили их на белорусскую территорию. Отечественные стражи границ нашли покалеченных беженцев из Афганистана и Бангладеш. Мужчины обратились к польским пограничникам за помощью, а те в свою очередь стали их нещадно избивать, распылили в глаза перцовый баллончик и сломали ноги. Затем довезли до границы с Беларусью и буквально выбросили через калитку для животных.
Польские силовики с молчаливого одобрения европейских клерков, чувствуя безнаказанность и вседозволенность, продолжают творить безумие в отношении мигрантов. Беженцы бегут от войн и разрухи в те самые страны Запада, в которых еще недавно трубили о высших ценностях, безопасности и человеколюбии. Однако мигранты сталкиваются беспрецедентной нечеловеческой жестокостью и издевательствами.
Как отмечают в Госпогранкомитете, с начала года обнаружены тела 23 беженцев. Ранее факты гибели беженцев не фиксировались на границе с Латвией. В этом году из-за действий латвийских властей уже погибли 10 человек.