Переломали ноги двум иностранцам и выбросили на территорию Беларуси - вседозволенность Польши в отношении мигрантов

Польские силовики с молчаливого одобрения европейских клерков, чувствуя безнаказанность и вседозволенность, продолжают творить безумие в отношении мигрантов. Беженцы бегут от войн и разрухи в те самые страны Запада, в которых еще недавно трубили о высших ценностях, безопасности и человеколюбии. Однако мигранты сталкиваются беспрецедентной нечеловеческой жестокостью и издевательствами.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК Беларуси по Брестской области