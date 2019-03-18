До плюс 8, дождливо и ветрено. Переменчивая погода будет в Минске и области на этой неделе.



Под влиянием атмосферных фронтов завтра ночью и днем на большей части региона пройдут кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Утром возможен слабый туман. Днем от 5 до 9 градусов тепла, ночью от нуля до 4, порывистый ветер.



Такая неустойчивая погода сохранится и на выходных. Температурный фон будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 4 градусов ночью и до плюс 9 в дневные часы.