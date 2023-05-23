Перемены климата могут превратить Беларусь в Турцию?

Из-за погодных перемен не будет привычного для нас севера Беларуси уже к 2040 году. Ведь среднегодовая температура в Витебской области, вероятно, станет такой, как сейчас в Гродненской. А в конце столетия климат и вовсе может превратить нашу страну в Турцию. К таким выводам пришли ученые Национальной академии наук. Своими наблюдениями делятся во время Недели родной природы. Специалисты НАН рассказывают о современных технологиях для мониторинга экосистемы страны и знакомят с программами по сохранению биоразнообразия. Это и борьба с инвазивными (опасными) растениями, как борщевик. И отслеживание редких исчезающих видов. Сейчас приступают к пятому изданию Красной книги - лакмус проблем природы.