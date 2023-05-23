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Перемены климата могут превратить Беларусь в Турцию?
Из-за погодных перемен не будет привычного для нас севера Беларуси уже к 2040 году. Ведь среднегодовая температура в Витебской области, вероятно, станет такой, как сейчас в Гродненской. А в конце столетия климат и вовсе может превратить нашу страну в Турцию. К таким выводам пришли ученые Национальной академии наук. Своими наблюдениями делятся во время Недели родной природы. Специалисты НАН рассказывают о современных технологиях для мониторинга экосистемы страны и знакомят с программами по сохранению биоразнообразия. Это и борьба с инвазивными (опасными) растениями, как борщевик. И отслеживание редких исчезающих видов. Сейчас приступают к пятому изданию Красной книги - лакмус проблем природы.
Если раньше у нас 30 % в Красной книге были болотные растения, то сегодня проблемы с естественными пойменными зарастающими лугами. То она во многом будет уже, наверное, лугово-болотной. Когда страна имеет 60 % покрытия - это растительный покров, необходимо изучать эти процессы уже с применением современных технологий. Это дистанционное зондирование, искусственный интеллект, нейросети.
Основные наблюдения и разработки, которые собирались десятилетие, презентовали в монографии. Также в программе "Недели родной природы" - экскурсии, семинары, тренинги.
Прикоснуться к нашему зеленому богатству участники смогут и буквально во время акции "Чистый берег". Большую уборку затеют на Вилейском водохранилище.