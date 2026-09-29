Переобучение с гарантией трудоустройства: в службе занятости обозначили ключевые профессии

В службе занятости обозначили ключевые моменты, удобные для обеих сторон. Программа не общая, а конкретная под вакансию работодателя.

В период с января по август служба занятости направила на переобучение уже более 1 тыс. человек.

Освоить новую профессию за несколько месяцев, задача сложная, но реальная. Главный вопрос, который волнует каждого, кто решился на перемены: а что дальше? Искать вакансии самому, а если не возьмут? В стране нашли решение: трехсторонний договор - соискатель, служба занятости и предприятие.

Готовят строго под реальный запрос рынка. В топе самых востребованных специальностей сегодня - водители общественного транспорта, повара, слесари-сантехники. Для тех, кто мечтает работать на себя - основы предпринимательства. Рассчитывать на помощь от государства могут не только официально зарегистрированные безработные, но и мамы в декрете, а также родители, которые воспитывают детей с особенностями, и те, чья профессия потеряла актуальность.

Наталия Ващило, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома:

"Обучение мы организуем в учреждениях образования. Оформляем людей, направляем их, оплачиваем обучение, но учатся они в учреждениях образования. По завершению обучения получают документ установленного образца с присвоением квалификации и разрядом. Обучение бесплатное, сохраняется выплата пособия по безработице".

В Минском колледже технологий и машиностроения в начале сентября сформировали новую группу будущих водителей трамвая. Обучение полностью бесплатное, а после финального экзамена каждого ждет гарантированный контракт.

Что удивительно: в этой группе только женщины, причем самого разного возраста. Отсюда и подход: базовые знания, акцент на практические навыки, в том числе разбор реальных дорожных ситуаций.

Александр Хозяев, преподаватель Минского государственного колледжа технологий машиностроения:

"У людей разный возраст, социальные уровни и образование. В параллельной группе по водителям троллейбусов учатся люди, у которых есть высшее образование. Они пришли учиться на водителя троллейбуса. В этой группе приходится индивидуально работать".

Система работы проста: служба занятости сама находит подходящую вакансию, организует прямое собеседование с работодателем, и если обе стороны подходят друг другу, подписывается трехстороннее соглашение. В документе четко прописаны все права, обязанности и главное - гарантия получения рабочего места сразу после учебы.

Это не просто социальная поддержка, а единый механизм, благодаря которому человек получает востребованную профессию и работу, а экономика - пополнение кадров, которые актуальны уже сейчас.