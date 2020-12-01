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Переобуваем машину вовремя. Госавтоинспекция проводит рейды по зимним шинам
С первых дней зимы Госавтоинспекция анонсировала рейды по зимним шинам. Уже сегодня этот атрибут стал для автомобильного движения обязательным. Такое требование по закону действует с 1 декабря по 1 марта. Но, как отметили в ГАИ, главное для них не наказывать водителей, а профилактика возможного роста ДТП в потенциально опасный период. Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, будет не самой простой - ожидаются морозы и снегопады.
Ответственность за езду на летней резине
В ГАИ обращают внимание, что с 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность. Это может быть предупреждение или штраф до половины базовой величины.
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