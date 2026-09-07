Переоснащение техники и защита дорог: как дорожные службы готовятся к зиме

Дорожные службы Беларуси начинают подготовку к зиме. Реагенты, переоснащение техники и защита дорог от снежных заносов - в фокусе внимания специалистов.

Пока на улицах полным ходом завершаются летние объемы укладки асфальта, дорожные службы уже начинают готовиться к зиме. Нужно провести ревизию зимнего оборудования, подготовить технику и начать заготавливать противогололедные материалы. Первый дедлайн - 15 октября.

Именно до этой даты нужно заполнить склады противоголедными материалами. Дороги столицы уже несколько лет посыпают двумя способами - чистой солью и песчано-соляной смесью. Специалисты уже зимой планируют меньше использовать песка и посыпать чистой соль. Расход такой смеси гораздо меньше, дороги ей посыпать быстрее и дешевле. Но все же полностью отказываться от смешенного подхода на улицах столицы не планируют.

Артем Ганчар, заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"Заготовлено более 50 % потребностей на зимний период. К 15 октября эти работы будут завершены. Все материалы, которые используются при обработке уличной дорожной сети, соответствуют всем нормативным требованиям, будь это техническая соль, либо песчано-соляная смесь, которая изготавливается на основе данные технической соли. Ее норма распределения строго регламентируется в зависимости от категорийности улицы, от вида осадков".

Чтобы заморозки и оттаивания не разрушили дороги, службы делают ставку на предупреждение дефектов. Для начала это замена или частичная замена, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Полную замену верхнего слоя асфальта в Минске провели на 630 тыс. кв. м дорог (для понимания - это примерно 90 футбольных полей).

Александр Возный, мастер участка управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"На улицах Горецкого, Лобанка и примыкании ул. Мазурова остались восстановление плиточного покрытия на тротуарах, восстановление тротуара, пешеходной связи и еще не нанесена до конца дорожная разметка. Работ много".

Николай Хмелевский, первый заместитель директора - главный инженер ОАО "Макродор":

"Летом в основном мы применяем горячие асфальтобетонные смеси, в которых температура доходит 170 градусов. В зимний период они более нагретые и практически доходят до 180 градусов".

Одним из основных направлений последних трех лет стало смещение акцента в части снегозащиты на устройство снегозадерживающих насаждений. Кроме этого, весь снег с улиц необходимо не только оперативно убирать, но также вывозить и растапливать. Сегодня в Минске работают две снегоплавильные станции, третья находится в процессе строительства.

1 ноября - это срок окончания подготовки техники. К этой дате все самосвалы, тракторы, погрузчики должны пройти переоборудование и аттестацию. Планируется, что в сутки в зимний период на дороги выйдут 700 единиц техники, но учитывая погоду в прошлые годы, дополнительно готовы задействовать и еще 400 машин (и это только в Минске).