Перепись-2019 завершается
Рассказывает Ольга Анищенко. Многие экономисты уверены: "доходы" от переписи белорусы увидят в течение десятилетия после проведения кампании. Доход, конечно, понятие условное. Напрямую с деньгами не связан. Это общий вклад в развитие страны. Весь полученный объем данных ляжет в основу управленческих решений. Ведь практически все, о чем спросят белорусов, получить из других источников невозможно
Что особенно важно в экономическом разрезе? Полная демографическая раскладка (она нужна для планирования социальной политики), трудовая миграция и в целом размещение трудовых ресурсов (насколько оно равномерно, и где нужно усилить политику занятости). И даже фактическая безработица. Достоверные данные тоже получают раз на 10 лет! Ведь ежеквартальные сведения, которые периодически публикуют, представляют собой лишь выборочное обследование. Оно не дает полной картины.
К слову, впервые белорусов спросят о миграционных настроениях или, например, о сельскохозяйственной активности: что выращивают, сколько, содержат ли домашних животных и т. д. Речь не идет о допконтроле за доходами граждан, предупреждает Белстат. Все личные данные под надежной защитой.
Ожидается, что в переписи примут участие практически все белорусы
А результат менее 95 % Белстат назовет удовлетворительным. Понятно, говорить о личном против воли не заставят, но по закону предоставить данные граждане обязаны. Вводить штрафы за отказ общаться с переписчиком тоже не будут, мол, прецедентов немного. Хотя в той же Польше такие меры работают. А вот оценить расходы на кампанию в целом пока невозможно. Ожидается, что доля выделенных бюджетных средств по сравнению с 2009 годом существенно снизится - с 95 до 35 %. К тому же кампанию поддержал и Всемирный банк, его помощь Беларуси составляет почти 2 млн долларов.