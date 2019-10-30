Перепись-2019 завершается

Рассказывает Ольга Анищенко. Многие экономисты уверены: "доходы" от переписи белорусы увидят в течение десятилетия после проведения кампании. Доход, конечно, понятие условное. Напрямую с деньгами не связан. Это общий вклад в развитие страны. Весь полученный объем данных ляжет в основу управленческих решений. Ведь практически все, о чем спросят белорусов, получить из других источников невозможно





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/d7b/d7bcf3f093c6492da33fec52a45788fe.jpg

Что особенно важно в экономическом разрезе? Полная демографическая раскладка (она нужна для планирования социальной политики), трудовая миграция и в целом размещение трудовых ресурсов (насколько оно равномерно, и где нужно усилить политику занятости). И даже фактическая безработица. Достоверные данные тоже получают раз на 10 лет! Ведь ежеквартальные сведения, которые периодически публикуют, представляют собой лишь выборочное обследование. Оно не дает полной картины.

К слову, впервые белорусов спросят о миграционных настроениях или, например, о сельскохозяйственной активности: что выращивают, сколько, содержат ли домашних животных и т. д. Речь не идет о допконтроле за доходами граждан, предупреждает Белстат. Все личные данные под надежной защитой.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/b4e/b4e13c41917693e60a489a0337cdd9e0.jpg

Ожидается, что в переписи примут участие практически все белорусы