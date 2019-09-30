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Перепись населения стартует в Беларуси в эту пятницу

Перепись населения стартует в Беларуси на этой неделе. В пятницу по всей республике заработают стационарные участки,начнется этап интернет-переписи. Она продлится две недели. После чего к выполнению своей миссии приступят переписчики.

В пятницу каждый белорус получит СМС-оповещение о начале масштабного события. В сообщении информация о том, кто может пройти опрос и ссылка, по которой переписные листы можно заполнить онлайн.

Все возникающие в ходе переписи вопросы помогут решить специалисты кол-центра. Он начнет работу уже завтра.

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