"Перепрошивка" сельской медицины - как модернизируют ФАПы

В Конституции Беларуси прописано: ответственность за здоровье несет не только государство, но и каждый из нас. Хотя, безусловно, с себя ответственность государство не снимает. Более того - усиливает контроль. Совещание по работе системы здравоохранения показало болевые точки. Стоит задача навести порядок до конца года.

Разделены полномочия: на Минздраве - лечение, протоколы, технологии; на местных органах власти - материально-техническая база.

Как в таком "тандеме" модернизируют ФАПы? На село выехал и посмотрел корреспондент АТН Владислав Бондарь.

"Перепрошивка" сельской медицины

Один из домов в агрогородке Турец не узнали бы и местные еще полгода назад. Полная реконструкция старого здания ФАПа, о прежнем напоминает лишь крыша. Работы завершились месяц назад. Конечно, с большим медцентром не сравнится. Все компактно. Но внутри сделан современный ремонт и поставлено новое оборудование.

Теперь уколы пациентам фельдшер Елена Дядечкина ставит в обновленном процедурном кабинете, рядом акушерский. Пока не успели поменять только кресло, новое уже заказали. Не вписываются в интерьер отремонтированной котельной и раритетные чемоданы, с которыми заведующая работала еще в стране союзной.





Прошлая жизнь ФАПа

Были стены все, перегородки все гнилые, все с грибком. Сейчас отремонтировали - красиво. Окна дырявые были, все светилось. С потолка сыпалась плита старая. Врач сказал: сделаем вам ФАП, что не захочется уходить на пенсию. Елена Дядечкина, заведующая Турецким ФАПом Червенской центральной районной больницы

Жители четырех близлежащих деревень (это больше семи сотен пациентов) называют ФАП скорой помощью под рукой. Лишь когда дело доходит до серьезных врачебных вмешательств, выезжают в Червенскую центральную больницу. Или заменить суставы - в жодинскую, или в Минскую областную, где есть услуги эндопротезирования. А тут, на месте, не только фельдшер, но и аналог аптеки, чтобы не ездить по ближайшим городам.

До Смиловичей не доберешься так быстро, а здесь всегда можно получить любую помощь: голова болит, спина заболит или давление. И с консультацией. Людмила Гончарик, жительница аг. Турец

Вообще хорошо. В любое время заходи - есть лекарства всякие, таблетки. Раньше, да, тут было все старое, разваливалось. А сейчас после ремонта все идеально. Галина Ломако, жительница аг. Турец

Модернизация сельских ФАПов

На модернизации одного из шестнадцати ФАПов при Червенской больнице за счет собственных рабочих - строителей, сантехников - смогли сэкономить. Траты из районного бюджета лишь на материалы.

Андрей Прохоренко, главврач Червенской центральной районной больницы:

Переходим к следующему ФАПу, также в агрогородке с большим количеством населения. Закупаем только материалы, а сантехника, электрика, отделка - все будет выполнено нашими работниками.С начала года мы проехали, посмотрели все ФАПы: где какие виды работ нужно выполнить. Планируем в этом году все осуществить. Галина Ломако, жительница аг. Турец

Медоборудование: доступность в деревнях