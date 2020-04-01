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Переработка вторичных ресурсов
Более 160 тонн отработанных батареек в год - такое количество аккумуляторов утилизируют на столичном предприятии по переработке вторичных ресурсов. Ведь маленькая батарейка - это особо опасный вид отходов. Так называемый пальчиковый аккумулятор разлагается в почве более ста лет, при этом загрязняет почву тяжелыми металлами. Из отходов специалисты по вторичным ресурсам получают в первую очередь металл, а еще смесь, содержащую цинк и марганец. Все эти вещества повторно используются в промышленности.
На предприятии также разбирают и крупногабаритную бытовую технику: холодильники, стиральные машины и плиты. А также электронику - от телевизоров и компьютеров до калькуляторов и мобильных телефонов. Из конденсаторов, резисторов и других элементов получают ценные металлы - золото, серебро и платину.
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