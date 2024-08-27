Переселенец из Германии о причинах переезда и новом фундаменте в Беларуси - подробности в "Актуальном интервью" 27 августа

Не только дать старому новую жизнь, но и открыть новую главу собственной истории именно в Беларуси. Сергей Книппель - очередной пример, для кого провинциальный город нашей страны стал больше, чем местом проживания. Мужчина купил дом в Березе, развивает непопулярное направление бизнеса, нашел друзей и просто наслаждается белорусским спокойствием после изматывающей жизни в Германии.