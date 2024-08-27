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Переселенец из Германии о причинах переезда и новом фундаменте в Беларуси - подробности в "Актуальном интервью" 27 августа
Не только дать старому новую жизнь, но и открыть новую главу собственной истории именно в Беларуси. Сергей Книппель - очередной пример, для кого провинциальный город нашей страны стал больше, чем местом проживания. Мужчина купил дом в Березе, развивает непопулярное направление бизнеса, нашел друзей и просто наслаждается белорусским спокойствием после изматывающей жизни в Германии.
Я устал там. От этой тесноты. Кроме работы ты ничего не видишь. Свободы никакой.
Подробнее о причинах переезда Сергея Книппеля и новом фундаменте в Беларуси после 26 лет в Германии смотрите 27 августа после "Панорамы" в проекте "Актуальное интервью".
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