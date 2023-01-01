Переселенец из Украины о Беларуси и белорусах: Не могу сказать, что я приехал домой, потому что дома меня бы так не встретили

Переселенец из Украины Евгений Мелешко в программе "Главный эфир" рассказал, что он не может сказать, что приехал в Беларусь как домой, потому что на родине бы его так никто не встретил.

"Здесь очень добрые и простые в хорошем смысле слова люди. Белорусы всегда готовы помочь. Они готовы поделиться последним. Когда нам дали квартиру, то люди несли кто что мог. Кто-то принес ковер, а кто-то ведро картошки. Это тепло же чувствуется. Это очень для нас приятно. Я такого нигде не встречал", - поделился впечатлениями Евгений Мелешко.