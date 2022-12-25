Переселенец из Украины рассказал, как он принял белорусское гражданство и о чем мечтает

В белорусское гражданство приняты еще 220 человек, 27 из них - несовершеннолетние. Указ накануне подписал Александр Лукашенко.

Наши паспорта получат люди из 18 стран. Кстати, 155 человек - граждане Украины. Напомним, всего с момента "Большого разговора", когда Президент и поручил разобраться в данном вопросе, белорусское гражданство получили 7317 иностранцев.