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Переселенец из Украины рассказал, как он принял белорусское гражданство и о чем мечтает
В белорусское гражданство приняты еще 220 человек, 27 из них - несовершеннолетние. Указ накануне подписал Александр Лукашенко.
Наши паспорта получат люди из 18 стран. Кстати, 155 человек - граждане Украины. Напомним, всего с момента "Большого разговора", когда Президент и поручил разобраться в данном вопросе, белорусское гражданство получили 7317 иностранцев.
Ксения Лебедева о новых белорусах. Переселенец из Украины Сергей Калинин о своей жизни и решении принять белорусское гражданство (подробности в видео).
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