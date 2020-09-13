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История людей, которые переехали из Донецка в Костюковичский район на второй день после начала бомбежек

Со стороны мы продолжаем наблюдать последствия украинского майдана. Но давайте дадим слово тем, кто своими глазами наблюдал тот хаос, который творился в Украине несколько лет назад. Этим людям действительно есть что сказать.

Юго-восток Могилевщины, некогда пострадавший от чернобыльской аварии, с началом войны на востоке Украины спасал переселенцев с Донбасса. Герои этого эфира переехали из Донецка в Костюковичский район на второй день после начала бомбежек. Спасали детей и их будущее. Теперь Беларусь для них не вторая родина, а что-то большее. История из первых уст прямо сейчас (подробности в видео).

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