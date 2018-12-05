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Пересмотреть цены на питание в больницах и других организациях здравоохранения предлагает КГК
Сегодня они не подпадают под государственное регулирование, и в итоге - множественные нарушения и расходование бюджетных средств.
Отсутствует единый подход к организации питания. Если в Могилеве и Минске организацией занимаются специализированные предприятия, то в других городах - сами учреждения здравоохранения. Как следствие - значительное отличие в ценах даже в стационарах одного региона. Также ведомством выявлены нарушения во время проведения тендеров, рынок переполнен посредниками, которые многократно завышают цены.
Ежегодно на питание в сфере здравоохранения тратится около ста млн. рублей - эти средства выделяются из бюджета, а значит - подлежат контролю. Отдельные товаропроизводители зачастую не принимают участие в процедурах закупок либо заявляют цены на свою продукцию выше рыночных. Также в ходе проверки были выявлены факты необоснованной замены продуктов питания.
Материалы коллегии с конкретными предложениями по устранению нарушений будут направлены в правительство, а их реализация - взята на контроль. За выявленные нарушения к ответственности привлечены около 200 человек. Возмещено в бюджет почти 200 тысяч рублей.
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