Пересмотреть цены на питание в больницах и других организациях здравоохранения предлагает КГК

Сегодня они не подпадают под государственное регулирование, и в итоге - множественные нарушения и расходование бюджетных средств.



Отсутствует единый подход к организации питания. Если в Могилеве и Минске организацией занимаются специализированные предприятия, то в других городах - сами учреждения здравоохранения. Как следствие - значительное отличие в ценах даже в стационарах одного региона. Также ведомством выявлены нарушения во время проведения тендеров, рынок переполнен посредниками, которые многократно завышают цены.





Ежегодно на питание в сфере здравоохранения тратится около ста млн. рублей - эти средства выделяются из бюджета, а значит - подлежат контролю. Отдельные товаропроизводители зачастую не принимают участие в процедурах закупок либо заявляют цены на свою продукцию выше рыночных. Также в ходе проверки были выявлены факты необоснованной замены продуктов питания.



