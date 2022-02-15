Перевести белорусскую столицу на артезианское водоснабжение планируют в 2025 году

Пока жители Московского и Фрунзенского районов пользуются водой из поверхностных источников, но сейчас специалисты готовят техническую базу для того, чтобы заменить подачу воды из-под земли. Подготовка будет проводиться прямо на водозаборах, на Минской водопроводной станции. Отсюда вода будет распределяться по районным сетям города.