ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Перевести белорусскую столицу на артезианское водоснабжение планируют в 2025 году

Пока жители Московского и Фрунзенского районов пользуются водой из поверхностных источников, но сейчас специалисты готовят техническую базу для того, чтобы заменить подачу воды из-под земли. Подготовка будет проводиться прямо на водозаборах, на Минской водопроводной станции. Отсюда вода будет распределяться по районным сетям города.

Для того чтобы поддерживать надежную работу водопроводных сетей в столице, каждый год проводят модернизацию подземных коммуникаций. Состояние труб мониторят с помощью специального оборудования -выявляют повреждения и срочно проводят локальный ремонт.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все