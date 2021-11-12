Увековечить память погибших. Торжественное перезахоронение останков 18 советских воинов состоялось в Лиозненском районе. Их обнаружили весной во время поисковых работ в деревне Иваньково. По найденной медали "За боевые заслуги" удалось установить имя одного бойца - рядового Алексея Ермилова 1923 года рождения. На территории небольшого района - 90 захоронений времен Великой Отечественной войны. Фронт здесь стоял 9 месяцев. В этом году удалось установить фамилии более 200 неизвестных бойцов.



Останки бойцов перезахоронили на воинском кладбище в деревне Черныши. Эта вторая по величине братская могила в районе: здесь покоятся более 3 тысяч человек.