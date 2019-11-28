Перезахоронение останков солдат, погибших в Великую Отечественную, прошли на двух мемориалах

Последние почести. Останки более пятидесяти военнослужащих в ходе поисковых работ подняли в Городокском районе в этом году. Сразу на двух мемориалах сегодня прошли перезахоронения. В деревне Меховое земле преданы 14 защитников Отечества. Они погибли при освобождении железнодорожной станции Бычиха и соседних деревень во время Городокской наступательной операции (имена героев не установлены).



А в деревне Кончане школьники и местные жители пришли проститься с пятью разведчиками, павшими в ноябре 1943-го во время выполнения боевого задания. Они были похоронены на месте гибели вдоль дороги в деревне Байцерово. Жителей там не осталось. Останки было решено перенести на крупное воинское захоронение. На территории Городокского района - 91 воинское захоронение, где покоятся свыше 31 тысячи советских солдат и офицеров. 5 тысяч имен погибших еще предстоит установить.





