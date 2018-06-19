В Минском районе перезахоронили останки погибшего во время Великой Отечественной войны в Украине белоруса-пограничника. Церемония прошла на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы. Останки и жетон бойца обнаружили на территории Кировоградской области. Установлено и имя погибшего белоруса - младший сержант Тимофей Морозов, уроженец деревни Судиловичи Дубровенского района Витебской области.

Останки пограничника были переданы нашей стороне 6 июня на белорусско-украинской границе в торжественной обстановке.

Анатолий Махнюк, первый секретарь посольства Украины в Беларуси: "Мы отдаем дань уважения подвигу героя, его соратников, которые отдали свою жизнь за мир и светлое будущее наших народов. Установлено имя еще одного ранее безымянного солдата, который погиб во время Второй мировой войны - это наш святой долг перед Богом, и солдатами, павшими защищая нашу Родину".

Поисковые работы в Беларуси проходят постоянно. В этом году найдены и перезахоронены останки более семи сотен погибших в годы Великой Отечественной войны. Из них останки пятидесяти солдат Первой мировой войны. Установлено девять имен. Также постоянно находятся неучтенные воинские захоронения. Последний объект обнаружили на севере Несвижа.